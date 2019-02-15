شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن بدء غلق محور 26 يوليو جزئيا منتصف الليلة ولمدة يومان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت محافظة الجيزة إنه فى إطار جهود المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية سوف تقوم مديرية الطرق وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بعمل صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة لرفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة السيارات عليه. Advertisements وأضافت المحافظة فى بيان لها، انه نظراً لتنفيذ هذه الأعمال سيتم غلق مطلع محور 26 يوليو فى الإتجاه القادم من شارع السودان بصورة كلية لحين إنتهاء الأعمال والتى تبدأ اعتباراً من الساعة الــ 12 صباح يوم الخميس الموافق 15/2/2019 وحتى الساعة الــ 5 صباح يوم الأحد الموافق 17/2/2019. وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإشارات وتعليمات لجان الإدارة العامة للمرور والتى ستكثف من تواجدها بمحيط منطقة الأعمال لإرشاد المارة وقائدى المركبات وذلك لتلافى التكدسات وتسيير حركة المرور.

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