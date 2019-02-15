متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟، تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، تفاصيل جلسة البرلمان.. نختلف فى السياسة.. ولا نختلف على الوطن.. متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. الحوار الطريق الوحيد لبناء كفاءة المؤسسات ومنتقديها.. والعمل السياسى مرهون باحترام القانون.. هل يمكن الوثوق فى سياسى لا يطبق شعاراته؟.. متى يكون العمل المشترك بديلاً عن البطولة المجانية؟.. ومتى تخرج المعارضة من نفق الاستقطاب المظلم؟.

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من ”الخليج 365”..





ـ نختلف فى السياسة.. ولا نختلف على الوطن.. متى تنتج المعارضة النموذج الصالح؟.. الحوار الطريق الوحيد لبناء كفاءة المؤسسات ومنتقديها.. والعمل السياسى مرهون باحترام القانون.. هل يمكن الوثوق فى سياسى لا يطبق شعاراته؟.. متى يكون العمل المشترك بديلاً عن البطولة المجانية؟.. ومتى تخرج المعارضة من نفق الاستقطاب المظلم؟

ـ البرلمان يوافق على مبدأ تعديل الدستور بأغلبية ساحقة.. 485 نائباً يؤيدون.. وعلى عبدالعال يحيل تقرير اللجنة العامة لـ«الدستورية والتشريعية» ويؤكد: الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة.. 60 يوماً للحوار المجتمعى وتلقى المقترحات.. وأسبوعان للنقاشات بحد أدنى 6 جلسات يحضرها مختلف الفئات





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ـ وزير الإسكان الجديد لـ«الخليج 365»: مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2019.. وشعار الإسكان «شقة لكل محدود دخل».. عاصم الجزار: نستهدف رفع المساحة العمرانية لـ 14%.. وبرنامج الإسكان الاجتماعى لن يقتصر على المليون وحدة

ـ الرئيس فى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن.. السيسى أول رئيس من خارج أوروبا يلقى كلمة فى الجلسة الرئيسية.. ونشاط مكثف مع عدد من رؤساء الدول والحكومات ورجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية





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