فيديو.. ضربات أمنية استباقية لأباطرة الكيف وكبار تجار الصنف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون وحائزى المخدرات. وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، مطروح، الدقهلية، الإسماعيلية، السويس) وقطاع الأمن العام خلال حملاتها على تجار المواد المخدرة عن ضبط "499 طربة لمخدر الحشيش، 1,250 كيلو جرام لمخدر الأستروكس، 8000 قرص مخدر". Advertisements

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