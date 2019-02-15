شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأكيد المحافظة على إزالتهم.. الباعة يعودون ثانية لمحيط محطة مترو فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب إعلان محافظة الجيزة عن رفع كافة إشغالات المحلات التجارية والباعة الجائلين بمحيط محطة مترو فيصل بحى بولاق الدكرور، رصد الخليج 365، عودة الباعة الجائلين مرة اخرى لمحيط محطة مترو فيصل، لتعود ريمة لعادتها القديمة. ويعانى محيط محطة مترو فيصل من التكدس الدائم والشلل المرورى المتواصل بسبب مواقف الميكروباص والتكاتك العشوائية، وانتشار الباعة الجائلين بكل مكان لدرجة دخولهم المحطة، مما يشوه المنظر أكثر فأكثر. وكان محافظ الجيزة أعلن أن الأعمال تأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق المحافظة واستعادة المظهر الحضارى إستعداداً لبدء أعمال الحفر الخاصة بمترو الأنفاق بشارع الأهرام وتهيئة كافة قطاعات المحافظة لإستقبال الكثافات المتوقعة فى أعداد الزائرين والوافدين بعد إنتهاء أعمال التطوير الخاصة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة ومحيطها . Advertisements

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