شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 15/2/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد شمالا حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية ويزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والبحر الاحمر، كما تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 ال 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، لتصبح دون مُعدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً بشكل لافت ومغبر أحياناً، مع تساقُط زخات من الأمطار والبرد في الفترة الصباحية في شمال ووسط المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار والأتربة في اجزاء مختلفة.

في خليج العقبة -الرياح: جنوبية مُعتدلة السرعة.

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- حالة البحر وارتفاع الأمواج: متوسط ارتفاع الموج (10-30سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً ورطباً في عموم المناطق، مع تكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة.

ويتجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون مصحوبة بزخات من البَرَد أحياناً.

الرياح تكون جنوبية غربية مُعتدلة إلى نشطة السرعة، و مُثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الامطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا، وبشمل معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.