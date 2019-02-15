شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء ورجال الإعلام والصحافة فى عزاء والدة إلهام أبو الفتح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، عزاء والدتها وذلك بمسجد عمر مكرم وسط القاهرة. وكان في مقدمة الحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق ورجل الأعمال محمد أبو العنين والكاتب الصحفي عمرو الخياط والإعلامية رشا مجدي ودينا رامز وأحمد موسي. واستقبل المعزين، محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب زوج الإعلامية إلهام ابو الفتح.

































































































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