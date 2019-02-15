شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 73 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لأمن المطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 54 هاربا من تنفيذ 73 حكمًا قضائيا خلال حملة أمنية بالمطار استمرت عدة ساعات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وأفاد مصدر بالمطار أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار وجه القيادات الأمنية بالمطار بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الادارات التابعة، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 54 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وتبديد وسرقة تيار كهربائي وبناء دون رخصة وتعاطي مخدرات. وتم ترحيل المضبوطين إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقهم ومعارضة واستئناف الأحكام الغيابية واول درجة واتخاذ الإجراءات القانونية.

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