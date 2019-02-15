وزير النقل يلتقى السفير اليابانى بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين الجانبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ماساكى نوكى السفير اليابانى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى مجال مترو الأنفاق، وذلك بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق. وخلال الاجتماع ناقش الجانبان كل ما يتعلق بالخط الرابع لمترو الانفاق وسبل دفع المباحثات الخاصة به خاصة مع تنفيذ الحكومة المصرية مخطط لاستكمال شبكة خطوط المترو بالقاهرة الكبرى لدورها المهم فى تخفيف الضغط المرورى على شوارع ومحاور القاهرة كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعى المنظم. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو تمتد من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمناطق حدائق الأهرام وعمارات النصر والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح، وتنتهى بحديقة الفسطاط.

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