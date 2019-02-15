شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم لصالح المرضى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك ضباط وأفراد ومجندو إدارة قوات أمن أسيوط فى حملة للتبرع بالدم. جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كل مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى .

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