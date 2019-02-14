أخبار مصر | عاجل.. السيسي يستقبل رئيس شركة رودا أند شوارتز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يستقبل رئيس شركة رودا أند شوارتز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، بمقر إقامته، فى مستهل نشاطه خلال زيارة ميونيخ، بيتر ريدل رئيس شركة رودا أند شوارتز.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه خلال اللقاء مع رئيس الشركة، والتى تعد من أبرز وأهم الشركات الألمانية والعالمية في مجال الأمن الإلكتروني وتأمين المنشآت.

وأعرب الرئيس عن الحرص على تكثيف التعاون مع الشركة فى مجالات تخصصها فى ظل ما تتمتع به من سمعة متميزة وخبرات عريقة وما هو مشهود لمنتجاتها من كفاءة.

ومن جانبه أكد بيتر ريدل حرص الشركة علي التعاون مع مصر، في مجال تأمين المنشآت والماسحات الإلكترونية الحديثة.