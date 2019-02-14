أخبار مصر | دورة تدريبية ودراسة جديدة لعلاج الجروح المزمنة باستخدام الأنسجة الصناعية بمعهد "معتمد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دورة تدريبية ودراسة جديدة لعلاج الجروح المزمنة باستخدام الأنسجة الصناعية بمعهد "معتمد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب، دورة تدريبية لرعاية الجروح وذلك ضمن البرامج التدريبية بالدبلوم المهنى فى إصلاح التشوهات وإطالة العظام.

تضمنت الدورة التدريبية توضيح وسائل تشخيص، وفحص، وعلاج الجروح، بجميع أنواعها المختلفة، إلى جانب تقديم أول بحث في مصر والشرق الأوسط متخصص في استخدام الأنسجة الصناعية لتغطية الجروح والقرح المزمنة والتي يصعب علاجها بالطرق المتبعة أو التقليدية.

شارك في هذا البحث الدكتور محمد فاضل رئيس المجلس العلمى للدبلوم والدكتور محمد لكلوك والدكتور أحمد فتحي صادق أعضاء المجلس العلمى بالدبلوم وهم من أساتذة جراحة العظام بجامعة المنيا، وذلك بالتعاون مع جامعة "سينسيناتي" بالولايات المتحدة الأمريكية، والمجموعة الأمريكية للقدم والكاحل والجراحات الميكروسكوبية بشيكاجو.

وصرح الدكتور محمد لكلوك أستاذ جراحة العظام ورئيس وحدة جراحة التشوهات وجراحة الاليزاروف بكلية الطب جامعة المنيا، أن الدورة التدريبية أولت اهتماما خاصا بجروح مرضى القدم السكري؛ لما يمثله من خطورة على المرضى والتي تصل إلى حد البتر الجراحي لجزء أو كل القدم.

وفى تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله إهتمام الاتحاد برفع كفاءة الأطباء والعاملين فى الحقل الصحى بالوطن العربى وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية خاصة فى التخصصات الدقيقة ومنها إصلاح تشوهات العظام وتقديم نماذج ناجحة فى العمل المهنى الطبى على مستوى الوطن العربى.