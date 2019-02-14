انت الان تتابع ترشيح أم تعيين..جدل برلماني بسبب وزير الإسكان الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حالة من الجدل شهدتها الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم، عقب قرار تعيين الدكتور عاصم الجزار وزيرا للاسكان، بسبب ما أثير حول حلف الأخير اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، إذ أكد النائب كمال أحمد، أن الحصول على موافقة البرلمان على التعيين "يعد تحصل حاصل"، لأن الوزير الجديد بالفعل أدى اليمين قبل المخاطبة، وبعدها رد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، موضحا أن الوزير الجديد لم يحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مجلس النواب وإخطاره بترشيح الرئيس له لتولى المنصب، لافتا إلى أن الأمر قبل عرضه على البرلمان هو "ترشيح" وليس "تعيين".
وقال النائب، إن المادة 147 من الدستور صريحة وتنص على أن يتم التعيين لمنصب الوزير بعد التشاور من رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وموافقة البرلمان، متابعا "ما يحدث الآن تحصيل حاصل، لأن الوزير حلف اليمين أمس قبل إخطار المجلس بترشيحه، وبالتالى يعد الإجراء والقرار باطلين".ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس
وقال النائب، إن المادة 147 من الدستور صريحة وتنص على أن يتم التعيين لمنصب الوزير بعد التشاور من رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء وموافقة البرلمان، متابعا "ما يحدث الآن تحصيل حاصل، لأن الوزير حلف اليمين أمس قبل إخطار المجلس بترشيحه، وبالتالى يعد الإجراء والقرار باطلين".
ووجه الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عدة أسئلة إلى المستشار عمر مروان، باعتباره ممثل الحكومة، قائلا: "هل صدر قرار حمهورى بالتعيين؟ وهل المادة 147 تقول تعيين ولا ترشيح؟ وهل الجزار باشر مهام منصبه قبل عرض قرار الترشيخ على البرلمان؟"، ليرد مروان: "لم يصدر قرار جمهورى بالتعيين، ولم يباشر الجزار، أى مهام لمنصب وزير الإسكان حتى الآن".
وعلق أحمد: "الأخبار وصور حلف اليمين منشورة فى وسائل الإعلام"، ليرد مروان: "الصورة المنشورة وقت تأدية الجزار اليمين نائبا لوزير الإسكان".
كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح أم تعيين..جدل برلماني بسبب وزير الإسكان الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.