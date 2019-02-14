شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الزراعة»: مكافحة الفساد ضمن أولويات «أبو ستيت» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، إنه منذ تولى الوزير عز الدين أبوستيت وزارة الزراعة وهو يضع ملف الفساد ضمن الأولويات، حيث إنه لابد من تطهير الفساد من الجذور.
وتابع «القرش»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، والمذاع على فضائية «الصحة والجمال»، اليوم الخميس، أنه تم توقيع اتفاق تعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة كل العمليات المالية داخل الوزارة.
وشدد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة على أن المراقبة المالية تتم تحت إشراف الجهاز المركزى للمحاسبات كي تتم بصورة قانونية، موضحاً أن الجهات المسؤولة هي التي تولت عملية فحص قضية مستشفى الزراعيين.
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