شكرا لقرائتكم خبر عن السائحون الروس بعد وصولهم للغردقة: أخيرًا عدنا للشمس الدافئة ومياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب السائحون الروس الذين وصلوا على أول رحلة طيران للغردقة، الخميس، عن سعادتهم بالعودة مجددًا للغردقة والاستمتاع بالشمس الدافئة ومياه البحر، آملين في استمرار رحلات الطيران خلال الفترة المقبلة.

وساد التفاؤل بين العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر بقرب استئناف الحركة السياحية الروسية بشكل كامل ومباشر بين الغردقة والمدن الروسية.

كان مطار الغردقة الدولي استقبل، الخميس، أول رحلة طيران قادمة من روسيا عبر مطار أنطاليا التركي وذلك من خلال إحدى كبرى شركات السياحة الروسية، حيث أقامت الشركة والمطار احتفالية بمناسبة بداية تدشين هذا الخط الجوي واستقبال السائحين بالورود، والمزمار البلدي مع وجود مندوبين لتسهيل إنهاء إجراءات وصول السائحين.

وأكد مصطفى رفاعي، مدير شركة «بيجاس» بالغردقة التي تعد إحدى كبرى شركات السياحة الروسية في مصر، تشغيل خط جوي من روسيا إلى مطار الغردقة الدولي عبر مطار أنطاليا في تركيا وذلك لنقل الوفود السياحية الروسية، وأن الرحلة الأولى أقلت نحو 220 سائحا روسيا.

وذكر رفاعي أن إجمالي عدد الرحلات المقرر استقبالها بشهر فبراير ٧ رحلات لمطار الغردقة.

من جانبه، أكد محمود عبدالغني، مسؤول الشركة السياحية بمطار الغردقة، أنه من المقرر أن تنظم الشركة على خطها الجوي الجديد إلى مدينة الغردقة الرحلة الثانية الجمعة عبر مطار أنطاليا في تركيا بنفس العدد.

وأكد بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن الخط الجديد من المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من جانب الوفود الروسية الراغبة في قضاء الإجازات في مصر.

وكشفت مصادر بشركة السياحة المنظمة لأول رحلة طيران بين روسيا والغردقة عبر مطار أنطاليا التركي، أنه تم تجهيز نحو ١٥ سيارة وأتوبيسا من الشركة لنقل السائحين إلى الفنادق والقرى السياحية ومن المقرر توزيعهم على نحو ١٢ فندقا وقرية سياحية بمختلف منتجعات الغردقة.

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران روسية

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة طيران روسية