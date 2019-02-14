شكرا لقرائتكم خبر عن هاني النقراشي: الإخوان لا يصلحون للحكم ومصر صخرة تتحطم عليها أمواج الشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة، عضو المجلس الاستشارى العلمى، إنه بعد وصول جماعة الإخوان إلى الحكم في مصر بعد ثورة 25 يناير، اعتبر أن ذلك تنفيذًا لإرادة الشعب، ومن ناحية أخرى يتأكد أنهم لا يصلحون للحكم.

وأضاف النقراشي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه كان خلال تلك الفترة يدعو على جماعة الإخوان في كل صلاة وأن يفضحهم الشعب وأن يرحلوا عن مصر.

وأكد أن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة المصريين، موضحا أنه لولا انحياز الجيش إلى الشعب لحدثت حرب أهلية.

وكشف الدكتور هاني النقراشي أن مصر هي الصخرة التي تتحطم عليها أمواج الشر، ضاربا المثل بما حدث أن حمت مصر أوروبا من خلال هزيمة التتار ومنعهم من الزحف نحو أوروبا.