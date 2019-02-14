شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ببنك مصر: لا تغيير في الفائدة على الشهادات الثابتة وخفضها 1% على المتغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال مصدر مصرفي مسؤول ببنك مصر، إنه لن يتم تغيير في أسعار الفائدة على شهادات الادخار ثابتة العائد، وأبرزها ذات فائدة الـ15%. أضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيتم خفض الفائدة بواقع 1% على الشهادات متغيرة العائد، وأبرزها الـ17%، مؤكدا أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، مساء الخميس، بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%، جاء بعد اطمئنان المركزى لتحسن مؤشرات النمو الاقتصادي.

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر ببنك مصر: لا تغيير في الفائدة على الشهادات الثابتة وخفضها 1% على المتغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.