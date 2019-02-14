شكرا لقرائتكم خبر عن هاني النقراشي: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الكهرباء.. واتحاد الشعب يحقق التقدم العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة، عضو المجلس الاستشارى العلمى، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الكهرباء وقادرة على تصدير الطاقة المتجددة.

وأضاف النقراشي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتفق مع شركة سيمنز الألمانية على بناء ثلاث محطات لإنتاج الطاقة، وتم الانتهاء منها بالفعل لتحقق مصر اكتفاء ذاتيا للطاقة.

وأشار إلى أن اللوحات الضوئية ليست بمثابة محطات شمسية، وخلال سطوع الشمس تنتج تلك اللوحات الضوئية طاقة، ومع مرور سحابة فوق اللوحة الضوئية تتقلص الطاقة المنتجة إلى الربع.

وطالب بضرورة تعميم المحطات الشمسية الحرارية في مصر والتي تستغل حرارة الشمس بجانب الضوء وتنتج طاقة كهربائية كبيرة.

وأكد الدكتور هاني النقراشي أن الشعب المصري مطالب بالاتحاد والتكاتف من أجل تحقيق التقدم العلمي، مع إنهاء الصراعات الدخلية التي تعمل على تعطيل أي تقدم للدولة.