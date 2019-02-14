شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التعبئة العامة والإحصاء: مشروعات الدولة الضخمة ساهمت في خفض البطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن «معدل البطالة تراجع إلى 8.9 % بالربع الأخير من 2018 مما يعكس جهود الدولة في المشروعات الضخمة»، مشيرًا إلى أن «أكثر المشروعات التي استوعبت المتعطلين هي التشييد والبناء والمزارع السمكية، والتي اجتذبت الشباب خلال الفترة الماضية».

وأضاف، في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الدولة تبذل جهدًا كبيرًا في التنمية، وتوفير فرص العمل في كل المستويات، والرابع الرابع من 2018 شهد انخفاضًا واضحًا في أعداد العاطلين».

وتابع أن «818 ألف عاطل يغادرون طابور البطالة، وعلى مستوى المتعطلين، أوضحت النتائج أن عددهم بلغ 2.491 مليون متعطل (1.445 ذكور، 1.046 إناث) خلال الربع الرابع من العام الماضى، بنسبة 8.9% من إجمالى قوة العمل، بانخفاض قدره 429 ألف متعطل عن الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 14.7%، وبانخفاض قدره 818 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.7%».

وأردف: «بينما سجل عدد المشتغلين من الذكـور 21.241 مليون مشــتغل، مقابل 4.295 مليون مشتغلة من الإناث، فيما بلغ عدد المشتغلين في الحضر 10.142 مليون مشتغل، مقابل 15.394 مليون مشتغل بالريف، وطبقا لنتائج الربع الرابع للعام الماضى، بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدى 17.440 مليون مشتغل منهم (14.689 ذكور، 2.751 إناث) بنسبة 68.3% من إجمالى المشتغلين».