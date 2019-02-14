مصر | خاف من فقد صديقه.. كواليس انتحار طالب معهد شبرامنت في الشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاف من فقد صديقه.. كواليس انتحار طالب معهد شبرامنت في الشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة، عن تفاصيل انتحار طالب، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أحد العقارات، بمنطقة الشيخ زايد، وتبين أنه عمره 21 سنة، طالب بأحد المعاهد الخاصة بمنطقة شبرامنت، وكان على علاقة عاطفية بشقيقة صديقه "الأنتيم"، التي تصغرهما في السن وتدرس معهما بالمعهد ذاته.

وأوضحت التحقيقات أن المتوفي أقدم على الانتحار، لمروره بأزمة نفسية، بسبب اكتشاف صديقه علاقته العاطفية بشقيقته، ومعاتبته له، وتهديده بإنهاء صداقتهما، ما دفعه لإلقاء نفسه من الطابق الرابع، حتي سقط جثة هامدة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان بلاغا مفاده انتحار أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من الطابق الرابع، بأحد العقارات بدائرة القسم، ووفاته متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، والرائد محمد المسلمي معاون مباحث القسم، وتبين أن الشاب المنتحر طالب بأحد المعاهد الخاصة بمنطقة شبرامنت، كان يرتبط بعلاقة عاطفية بشقيقة صديقه المقرب منه "الأنتيم"، إلا أن صديقه اكتشف علاقتهما، وعاتبه وأخبره بانتهاء صداقتهما، ما دفعه للانتحار، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.