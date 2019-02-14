شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير مع «المصري اليوم» في «عيد الحب»: «منير»: «هبطل لما الناس تزهق مني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أيقونة الحب لشباب جيل التسعينيات والثمانينيات، لطالما سهر هؤلاء الشباب حتى منتصف الليل يومين في الأسبوع، في انتظار حلقات برنامجه الشهير «أنا والنجوم وهواك»، الذي بدأه عام 2003، ومازال جمهوره ينتظر حلقاته، التي استمرت حتى الآن لتتم عامها الخامس عشر على إذاعة نجوم إف إم.

أسامة منير، واحد من أشهر الأصوات الإذاعية والإعلانية، يتحدث لـ«المصري اليوم» في عيد الحب، عن حياته الشخصية وحبه للمهنة، وأسرار شخصية لم يتحدث عنها من قبل.

تمكن أسامة على مدار السنوات من توسيع دائرة جمهوره، فالمستمعون الذين اعتادوا على سماعه منذ 2003 وكانوا بعمر المراهقة، مازال بعضهم يتواصلون معه، وهم مستمعون جيدون لبرنامجه، ويقول أسامة: «كان المستمعون من سن 18 سنة للعشرينيات والثلاثينيات، في ناس كملوا معايا، وده وسع الدايرة بقى جمهوري من سن المراهقة حتى سن الأربعين والخمسين، نساء ورجال».

في اليوم الذي ينتظره الكثيرون ليعبروا لبعضهم البعض عن مدى الحب الذي يكنوه، يقبع أسامة داخل الاستديو يتحدث بجملته الأشهر، «بكل الحب هنتكلم عن الحب»، فهو لا يتمكن من الاحتفال بيوم الحب، الموافق الرابع عشر من شهر فبراير من كل عام، مع زوجته، ويقول: «أنا عمري ما احتفلت بعيد الحب، ولا خرجت أنا ومراتي اتغدينا أو اتعشينا في مكان، دايما بكون مع الجمهور».

يكتفي أسامة بإرسال هدية لزوجته تعبيرا عن حبه وامتنانه لها بتحملها ظروف عمله الصعبة، فهو لا يتمكن من قضاء وقت معها ومع أولاده الاثنين سوا القليل.

يوضح أسامة أن حياته لا تقتصر على الحب والرومانسية وتوجيه النصائح فقط، ويقول: «أنا شخص طبيعي، عندي شغل وشركات وبصحى بدري وبطحن في الحياة مش زي ما الناس فاكرة إن أسامة حياته كلها حب بس».

وبالعكس، يرى أسامة أنه يشعر بالصعوبة في ممارسة الحب في حياته، ويقول: «لما تشتغل في الحب وتيجي تمارسه في حياتك الشخصية بيكون الموضوع صعب شوية، بالظبط زي الطباخ اللي بيفضل يعمل أكلة حلوة للناس، بيكون نفسه مسدودة إن هو ياكلها».

تحدث أسامة منير عن بعض الأسرار التي لا يعرفها الكثيرون عنه، ومنها أنه سائق «متهور»، يقود السيارات بسرعة جنونية وعنيفة، وعن السلسلة التي يرتديها في رقبته، يقول: «السلسلة دي أول حاجة اشتريتها من فلوس حوشتها وهتفضل متعلقة ليوم مماتي»، يخشى أسامة من الأعمال ويؤمن بها، ويقول: «اتعملي أعمال وفكيتها وفي حاجات معرفتش، وربنا بقى هو اللي بيقف معانا»، ويضيف الإذاعي الكبير أن لا أحد كان يعرف أنه اصطحب ابنه الكبير وهو رضيع إلى المقابر ليريه لأبيه المتوفي، ويقول: «قبل كده روحتله بعد أول كام حلقة من البرنامج ما نجحوا وقولتله انت كنت شايف اني مش هفلح، أديني جتلك أهو وبقولك فلحت».

تربط أسامة بوالده علاقة كبيرة جعلته لا يصدق حتى الآن أنه توفى، «أمنية حياتي إنه ميكونش مات ولو موجود هديله كل حاجة أملكها»، فجوة كبيرة لمسها أسامة عن تغيير منظور الحب ونوعية المشاكل التي يواجهها المحبون والذين يشاركون بها معه في البرنامج، ويوضح أنه قبل انتشار الفيس بوك ومع بداية برنامجه عن الحب كان الناس يتحدثون إليه عن مشاكل عاطفية ومشاعر طيبة يكنها الشخص للآخر، ويقول: «بعد 2011 بالتحديد ومع الانفتاح اللي حصل في كل نواحي الحياة، الحب ومشاكله برضه اتغيروا».

أصبحت المشاكل، من وجهة نظر أسامة، أكثر حميمية، «الناس اختلفت بالتدريج لحد ما حصل انفجار فجأة، بقوا يتكلموا إنهم عملوا علاقات حميمية، وبعدها اتطورت إن المشكلة مش في العلاقة الحميمية كمان لا إني مش قادرة أو مش قادر أنسى الشخص ده».

أدى ذلك لتغير أسلوب أسامة في توجيه النصائح «بقيت أقعد أنصح وأقول مينفعش تفرطوا في نفسيكو، لازم ترجعوا للحب والمشاكل العاطفية والمشاعر اللطيفة».

يفتقد أسامة الحديث عن الحب النقي كما تعود في السنوات الأولى من البرنامج: «أوقات ببدأ البرنامج أقول أنا عايز أتكلم عن الحب الطاهر وأترجم أحاسيس، ألاقي مشاكل الناس بتجرني لمنحى تاني، وأخرج من الحلقة متنكد».

وعن نوعية النصائح المتشابهة التي يوجهها أسامة لجمهور وعن ما اذا كانت تفقده المصداقية لدى مستمعيه من عدمها، يقول: «أنا مش بقول كلاشيهات للناس، آه ممكن تكن الردود متشابهة في بعض الأحيان بس ده عشان المشاكل بتكون متشابهة، أنا بسمع الناس كويس أوي وغير إني بمسع أنا بحس بيهم وبفضل أطرح أسئلة كتير للمستمع، وأعيد أسئلة أكتر من مرة، عشان لو كان بيكدب أعرف، ولو كان ناسي تفاصيل معينة يقولها المرة دي، عشان أقدر أحدد المشكلة فين، وأتمكن من توجيه النصيحة الصح واللي هتفيد».

لا يرى أسامة فجوة كبيرة بينه وبين المستمعين بسبب فارق السن: «أنا عيل جدا حتى في حياتي الشخصية، وده بيخليني أفهم الجمهور وأقدر أنزل لجيلهم وسنهم وتفكيرهم».

على مدار الخمس عشرة سنة الماضية تعرض أسامة لكثير من المواقف بسبب ديانته وحالته الاجتماعية، التي كان لا يعرف الكثير تفاصيلها، ويقول: «مخرج البرنامج اشتغل معايا 6 شهور في البداية ومكانش عارف إني مسيحي وعرف بالصدفة».

يحكي أسامة عن موقف تعرض له قريبا في إحدى حفلات التخرج بمدرسة دولية كبيرة: «بنت صغيرة جتلي قالتلي أنا بحبك أوي، وسألتني بصلي الجمعة فين، قولتلها في كنيسة مارمرقص، اتخضت لما عرفت إني مسيحي، وقعدت تعيط وقالتلي أنا بحبك زي بابا ومش عايزاك تدخل النار».

يرى أسامة مردودا ايجابيا على برنامجه، «في علاقات كملت، وبيوت عمرت، وناس بطلت تخون، بسبب البرنامج، وهما اللي بييجوا يقولولي ده، ودي أكتر حاجة بتسعدني».

يقول أسامة أن أزمة بعض الشعب المصري التكبر على الحب ولا يحب أن يعبر عنه ويعتبره ضعفا، ويضيف: «أنا أعرف نجوما كبار وبالأسماء، بتقول إني شخص ملزق وبتكلم في أي حاجة وإيه الحب ده وبتاع، وأول ما يشوفوني بياخدوني بالأحضان ويقولولي الله عليك وإيه الجمال ده».

وعن الموعد الذي ينوي أسامة أن ينهي فيه إذاعة برنامجه، يقول: «البرنامج ومواعيده المتأخرة ومشاكل الناس مرهقة ليا جسديا ونفسيا، فا هبطل البرنامج لما أحس إن صحتي خلاص مش قادرة، أو لما الناس تزهق مني وتطلب مني أبطل».