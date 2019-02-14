شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يحيل 3 أطباء للتحقيق لغيابهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، 3 أطباء بمركز ديرمواس للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية، لتركهم العمل دون إذن وغياب دون عذر مسبق، ما يؤثر على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على الوحدة الصحية من أهالي القرية والتأثير في قوة العمل داخل الوحدة.

وقال على غلاب، رئيس مركز ديرمواس، في بيان، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم بنطاق الوحدة الصحية بنزلة محمود التابعة لمجلس قروي بدرمان، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وكفاءة الأجهزة بها، حيث رصد التقرير غياب 3 أطباء، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كان محافظ المنيا وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.