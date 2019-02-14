شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 فرصة عمل في الملتقى التوظيفي الثاني بحي المقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حي المقطم بالتعاون مع وزارتي التضامن والقوى العاملة، ونقابة العاملين بالقطاع الخاص، وتحت رعاية اللواء وجدى زقزوق، رئيس حى المقطم، الخميس، الملتقى التوظيفي الثانى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «معا لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري».

وقال اللواء وجدي زقزوق، لـ«المصري اليوم»، إن ٣٠٠ وظيفة قد تم شغلها اليوم خلال الملتقى الذي سعى لتوفير ٣٠٠٠ وظيفة للشباب في جميع التخصصات ومختلف القطاعات.

من جهته، ذكر شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن الملتقى يأتي في إطار تضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة من أجل توفير فرص عمل للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقية ولائقة.

الملتقى التوظيفي بالمقطم

وأكد خليفة أن الملتقى تم بمشاركة 40 شركة في كل القطاعات لتوفير ٣ آلاف فرصة عمل في قطاعات مثل قطاع الأدوية والصيدليات، قطاع الاتصالات، قطاع الخدمات المصرفية والبنوك وقطاع الغزل والنسيج، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الأمن والحراسة ونقل الأموال، قطاع المواد الغذائية، قطاع السياحة، وبعض القطاعات الخدمية والإدارية الأخرى، والسيارات والبريد.

ويخدم الملتقى التوظيفي الشباب الباحث عن فرصة عمل في مناطق الخليفة والسيدة زينب والسيدة عائشة، والدويقة، ومنشيه ناصر، ومصر القديمة، المنيل، المقطم، البساتين، والمعادي.