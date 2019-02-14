شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: ترميم الأرصفة والطرق بـ6 شوارع حيوية بالعجوزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى حي العجوزة من أعمال ترميمات للطرق والأرصفة وتركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات بـ6 شوارع حيوية بنطاق الحى، وذلك خلال حملات تمت على مدار الأسبوع الحالي.

وأشار اللواء هانى العناني، رئيس حي العجوزة، إلى أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجه برفع كفاءة الشوارع وإزالة أي مخلفات وترميم الطرق والأرصفة بنطاق الحى، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد كثافات مرورية كبيرة خلال أعمال إنشاء خط مترو الأنفاق بشارع جامعة الدول العربية.

ووجه محافظ الجيزة مسؤولى حى العجوزة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو رفع كفاءة وتطوير مختلف قطاعات حي العجوزة.

وأشار العناني إلى أن الشوارع التي تمت رفع كفاءتها هي عبدالمنعم رياض، جلال الدين الحمامصى، جامعة الدول العربية، شهاب، حديقة أكتوبر، جول جمال.

وشنت إدارة الإشغالات حملة لرفع تعديات المقاهى والمحال العامة ومعارض السيارات بشوارع أحمد عرابي وشرق الترسانة والمشروع وجامعة الدول العربية ولبنان وشهاب ومدينة الإعلام وتمكنت من مصادرة المخالفات وإيداعها مخزن الحى وكلبشة السيارات المخالفة وتحرير المحاضر ضد أصحابها.

كما تم كنس وتجريد ورفع تراكمات قمامة ومخلفات بــ (محور 26 يوليو، ميدان لبنان من أمام مسجد الشريف حسام حتى تقاطع شارع النيل الأبيض، شارع شهاب من تقاطع شارع جامعة الدول العربية في اتجاه شارع سوريا ).