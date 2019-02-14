شكرا لقرائتكم خبر عن من فات قديمة: 109 سنوات على اغتيال بطرس باشا غالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كان بطرس باشا غالى.. أول شخصية قبطية تحصل على رتبة الباشوية فى تاريخ مصر، وقد توسط له فيها الزعيم أحمد عرابى، وقد تولى نظارة الخارجية واستمر فى هذا المنصب 13 عاماً من 12 نوفمبر 1885 حتى 1908، وهى أطول فترة يشغلها ناظر فى مثل هذا المنصب الرفيع، كما تولى وزارة المالية عام ١٨٩٣م فى بداية عهد الخديو عباس حلمى الثانى فى وزارة رياض باشا ووزارة الخارجية فى الوزارة الثالثة التى شكلها مصطفى فهمى باشا وبعد سقوط هذه الوزارة أسند إليه الخديو عباس حلمى الثانى رئاسة الوزراء لعامين من 12 نوفمبر 1908 إلى 1910 وحين كان وزيرا للخارجية صاغ ووقع على اتفاقية الحكم الثنائى الإنجليزى المصرى للسودان ثم تولى رئاسة وزراء مصر.

وهو مولود فى ١٨٦٤م، فى بلدة الميمونى بمحافظة بنى سويف، وكان أبوه هو نيروز غالى ناظر الدائرة السنية لشقيق الخديو إسماعيل فى صعيد مصر، ونشأ محباً للإنجليز وعمل فى وزارة مصطفى فهمى باشا الذى وصفه الإنجليز بأنه إنجليزى أكثر من اللازم ومصرى أقل من اللازم.

ومما يذكر أنه حين كان رئيساً للوزراء وافق على فكرة تمديد الامتياز لقناة السويس٤٠ عاماً إضافية من ١٩٦٨إلى ٢٠٠٨ مقابل ٤ ملايين جنيه يتم دفعها على أربعة أقساط، وكان الزعيم محمد فريد قد تمكن من الحصول على نسخة من هذا الاتفاق ونشرها فى جريدة الحزب الوطنى «اللواء» لكن الجمعية الوطنية رفضت المشروع إثر ضغط وطنى.

اتهم بطرس غالى فى وطنيته أيضاً حينما صادق على الأحكام التى أصدرتها محكمة دنشواى بإعدام ستة فلاحين ومع تنامى الحركة الوطنية فى مصر التى رفعت شعار«مصر للمصريين» أصبحت سياسات بطرس غالى حريصة على استرضاء البريطانيين، وكان الخديو عباس حلمى الثانى هو الذى أسند رئاسة الوزراء لبطرس غالى وقد بارك المعتمد السامى البريطانى هذه الرغبة ولذلك فقد أطلق المصريون على هذه الوزارة «وزارة الوفاق»، ويذكر أنه فى ظل وزارة بطرس غالى قد طلب منه الإنجليز أن يعيد العمل بقانون المطبوعات بهدف مراقبة الصحف أو مصادرتها.

كما لعب بطرس غالى دورا كبيرا فى حادثة دنشواى عام ١٩٠٠، والتى كانت من المحطات الهامة فى تاريخ الإنجليز فى مصر والمحكمة التى عُقدت للأبرياء فقد ترأسها بطرس غالى، باعتباره قائماً بأعمال وزارة الحقانية، وقضت بالإعدام شنقاً لأربعة من الأهالى وبالأشغال الشاقة مدداً مختلفة لآخرين، وبالجلد خمسين جلدة للباقى، وتم تنفيذ الأحكام بعد محاكمة ثلاثة أيام فقط أمام الأهالى.

بعد حادثة دنشواى، والغضب الذى اجتاح الرأى العام المصرى طلب الإنجليزمن حكومة بطرس غالى ضرورة إعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر فى عهد الخديو توفيق، وكان الهدف منه مراقبة الصحف ومصادرتها.. وقامت المظاهرات واحتج الزعماء الوطنيون على ما قامت به وزارة بطرس غالى. أما عن قضية مد امتياز قناة السويس فقد قام اللورد إدوارد جراى، وزير خارجية إنجلترا، بإعداد مشروع مد امتياز قناة السويس أربعين عاماً أخرى. مقابل مبلغ من المال تدفعه الشركة صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبة معينة من الأرباح تبدأ من سنة ١٩٢١ حتى ١٩٦٨.

واستطاع محمد فريد الحصول على نسخة من المشروع ونشرها فى جريدة «اللواء» وبدأت حملة على رأسها الحزب الوطنى، لتعبئة الرأى العام المصرى ضد المشروع وطالبت بعرضه على الجمعية العمومية لأخذ رأيها فيه. وفى جلسة الجمعية العمومية حضر الشاب إبراهيم الوردانى، وتأثر بما دار من مناقشات وخرج عازماً على اغتيال بطرس غالى لموافقته على مد المشروع.

لم يكن هذا سوى مجرد سبب واحد من الأسباب الثلاثة التى دفعت الوردانى لاغتيال بطرس غالى باشا.

وقبل أن يفتح المحقق معه محضر التحقيق سأله وكيل الحقانية «فتحى زغلول»، الذى كان عضواً أيضاً فى محكمة دنشواى: «لماذا فعلت فعلتك بالباشا؟»، فأجاب الفتى غاضباً: «لأنه خائن للوطن».. فرد عليه زغلول باشا قائلاً: «يا مسكين لو عرفت أنه أكبر وأصدق وطنى فى خدمة البلاد ما فعلت فعلتك»، ثم تولى النائب العام تحقيقه مع إبراهيم الوردانى، وكان النائب العام آنذاك هو عبدالخالق ثروت باشا. وحكمت المحكمة على الوردانى بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فيه فى 28 يونيو 1910. بكاه الخديو عباس باشا الثانى وقال فى اجتماع طارئ واحسرتاه يا عظيم الرجال ويا أقدر الوزراء ويا أمير المخلصين.

تعد الكنيسة البطرسية من أشهر الكنائس المصرية المكرسة على اسم الرسولين «بطرس» و«بولس» وتقع هذه الكنيسة فى شارع رمسيس بمنطقة العباسية، بجوار الكاتدرائية المرقسية، وهى الكنيسة الرئيسية لأقباط مصر الأرثوذكس.. حيث تولت عائلة «بطرس غالى باشا» بناءها فوق ضريحه عام 1911 م على نفقتها الخاصة، تخليداً لذكراه، حيث يوجد أسفل الكنيسة المدفن الخاص بالعائلة.

وفى الذكرى المئوية الأولى لاغتيال بطرس باشا غالى عميد العائلة البطرسية 1910 قامت مكتبة الإسكندرية فى إطار مشروع ذاكرة مصر المعاصرة بتوثيق حياته، وأرشفة مقتنيات العائلة البطرسية من وثائق وصور وكتب وأوسمة ونياشين بالتعاون مع أعضاء العائلة. وجاءت الموسوعة ثرية فى محتواها، فبلغ عدد صفحاتها 340 صفحة من القطع الكبير، وتتضمن دراسة تاريخية وثائقية شاملة لتاريخ العائلة ودورها السياسى والاجتماعى والدينى فى تاريخ مصر والكنيسة القبطية المصرية من خلال ما يزيد على 400 وثيقة و350 صورة، من الأرشيف الخاص بالعائلة ومن دار الوثائق القومية، ودار المحفوظات العمومية ومن مؤسسة دار الهلال الصحفية ومن الأرشيف الوثائقى الخاص بمكتبة الإسكندرية الذى يشتمل على مجموعة وثائق الثورة العرابية ومجموعة العائلة السليمية (عائلة محمد محمود باشا) ومجموعة وثائق قناة السويس ومجلس الأحكام ومجلس التجار وغيرها.