شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: بدء طلاء عقارات بجوار الطريق الدائري نطاق حي العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ حي العمرانية في طلاء عدد من واجهات المباني الواقعة بنطاق الطريق الدائري في الحي باللون البيج، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال طلاء 50 عقارا في المرحلة الأولى التي حددتها المحافظة للأحياء والمراكز والمدن، وذلك في متابعة سريعة لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وقال اللواء خالد عصر، رئيس حي العمرانية، في بيان، الخميس، إن أعمال الطلاء تمت خلال الساعات الأولى من اليوم ومستمرة لسرعة تنفيذ توجيهات المحافظ الخاصة بطلاء المباني، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون مع الأهالي والجمعيات الأهلية لتحقيق التعاون الكامل وإنجاز الأعمال.

يذكر أن محافظ الجيزة أعلن عن مكافأة للحي والمدينة والمركز الذي سينتهي من أعمال طلاء المباني، تشجيعًا لهم على إنجاز الأعمال.

طلاء عقارات بجوار الطريق الدائرى بحى العمرانية