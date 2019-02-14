شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: الرياح تنحصر بداية من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هيئة الأرصاد حذرت من نشاط الرياح والأتربة التي تصل لحد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية، والأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج «صوت الناس»، المذاع على فضائية «المحور» مساء الخميس، أن غدًا ذروة نشاط الرياح والأمطار، موضحًا أن الرياح ستنحصر بداية من السبت المقبل، ولكن الأمطار ستستمر.

وشدد على السائقين بتوخي أقصى درجات الحذر، كما ينصح المواطنين بالابتعاد عن الأشجار والإعلانات أثناء نشاط الرياح، والبعد عن أي عمود كهرباء أثناء الأمطار.