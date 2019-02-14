شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يوافق على تخصيص قطعتي أرض لـ«مدرسة ومحطة صرف» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص قطعتى أرض بمركزى الدلنجات وأبوالمطامير لإقامة محطة صرف صحى ومدرسة ابتدائية.

وأوضح المحافظ صدور القرار رقم 168 لسنه 2019م بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، تبلغ مساحتها 625م2، بقرية طيبة التابعة لمركز الدلنجات، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها.

كما صدر القرار رقم 169 لسنة 2019 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، على مساحة 2100 م2 بمنطقة جناكليس بمركز ومدينة ابو المطامير، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها.