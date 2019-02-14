وزير الزراعة: إحالة عدد من مسئولى مستشفى الزراعيين للنيابة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة عدد من المسئولين بمستشفى الزراعيين إلى النيابة الإدارية، وفقاً للمخالفات الواردة بتقريرى وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزى للمحاسبات، والتى انتهت إلى وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية.
كما قرر أبو ستيت، فى بيان رسمي له اليوم، الخميس، إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص بالبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة إلى النيابة الإدارية، للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة التحقيقات.
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