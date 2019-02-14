شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 7.1 مليار دولار حجم الاستثمار الألمانى بمصر فى آخر 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

وقعت مصر وألمانيا، مؤخرا اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بقيمة 250 مليون دولار فى إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين، وفيما عرضت صفحة وزارة الاستثمار، انفوجراف مبسط يعرض بعض الارقام عن التعاون المصرى الالمانى، وحجم الاستثمارات الالمانية فى مصر خلال الفترة الماضية.

ويبلغ حجم الاستثمارات الالمانية فى مصر، والتى ارتفعت خلال الأربع أعوام الماضية 7.1 مليار دولار، وفيما يوجد فى مصر 1215 شركة ألمانية تعل فى قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، ويصل حجم التعاون التنموى بين مصر والمانيا، من كل من بنك التعمير الالمانى، والوكالة الالمانية للتعاون الدولى، إلى 2.1 مليار يورو.



