انت الان تتابع الجزار يبدأ أولى جولاته من مشروعات القاهرة الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان

بدأ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد الدكتور عاصم الجزار، أولى جولاته بتفقد المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية خالد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن عبد المطلب ممدوح، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عادل النجار، واستهل عام جولته التفقدية، اليوم الخميس، بزيارة مشروع تطوير محور التسعين الجنوبي، الذي يجري الانتهاء منه حاليا، ويعد من أهم المحاور بالمدينة، ويربط مدينة القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمحور محمد بن زايد.

ووجه الجزار، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كباري المشاه وتركيب الإشارات المرورية بالمحور حفاظا على أرواح المارة، كما انتقل لتفقد مشروع استكمال محور محمد نجيب، لربط المدينة بمنطقة الامتداد الجنوبي، التي أضيفت كتوسعات للمدينة مؤخرا، وجارٍ استخراج التراخيص للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتكاملة