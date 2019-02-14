شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يستجيب لنادي جزيرة الورد ويهدم جراجًا متعدد الطوابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ أهالي مدينة المنصورة، الخميس، بقرار الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، بهدم أساسات جراج هيدروليكي متعدد الطوابق من أمام سور نادي جزيرة الورد بشارع المشاية، استجابة لطلب مجلس إدارة النادي الذي اعترض على مكان الجراج بحجة تشويه شكل سور النادي.

كانت لجنة من المرور وكلية الهندسة حددت الأماكن التي تتسبب في عرقلة حركة المرور ووضعت خطة طموحة للقضاء على الزحام من خلال تعديل اتجاهات بعض الشوارع وإنشاء 120 جراجا هيدروليكيا متعدد الطوابق ويستوعب كل جراج 16 سيارة في مساحة بسيطة لا تتعدى 5×5 أمتار، وانتهت اللجنة إلى أن نادي جزيرة الورد يتسبب بشكل مباشر في اختناق مروري وزحام بمنطقة المشاية بسبب الركنات لعدة صفوف والتوقف الخاطئ لرواد النادي، وقررت إدارة المرور وضع عدة جراجات متعددة الطوابق في مكان جراج حي غرب بجوار سور النادي والذي يستغله النادي لصالح أعضائه، وتم البدء في عمل الخفر والأساسات، وهو ما اعترض عليه مجلس إدارة النادي لتشويه سور النادي، على حد تعبيره، رغم وجود قرارات إزالة للسور لمخالفته.

وتفقد المحافظ مكان إقامة الجراج واعترض على المكان ووجه أحمد عبدالسميع، رئيس الحي، بنقله إلى مكان جديد قبل النادي أو في شارع أحمد ماهر والترعة على مسافة كبيرة من النادي، مما أثار غضب عدد كبير من المواطنين الذين يشكون من الاختناق المروري أمام النادي.

وشدد شاروبيم على ضرورة إخلاء الشوارع من الانتظار الخاطئ وتحرير محاضر مخالفات لأصحاب محلات بيع السيارات الذين يشغلون مساحات كبيرة بالسيارات المخالفة.

وطلب المحافظ من العقيد ممدوح الحصي، مدير مرور الدقهلية، تحرير المحاضر فورًا، كما طلب من رئيس الحي إعادة الرصيف إلى وضعه الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات توسعة الشوارع وكذلك معالجة الحفر الموجودة بها، على أن يكون الرصف إما في ساعات متأخرة من الليل أو في أيام العطلات حتى لا تتأثر حركة المرور ويزداد الازدحام الذي يشكو منه أبناء مدينة المنصورة.

كما تفقد المحافظ شارع الدراسات بنطاق حي شرق، وشدد على ضرورة توحيد شكل الأكشاك الموجودة بالشارع وأن يتم دهانها بلون واحد للقضاء على العشوائية ووضع لمسة جميلة بالشارع.

ووجه حسام عبداللطيف، رئيس الحي، بضرورة معالجة الحفر الناتجة عن توصيل خطوط الصرف الصحي بالشارع بطريقة مؤقتة لحين الانتهاء من الخطوط بالكامل، حيث ستجري إعادة رصف الشارع كله، وشدد على ضرورة إزالة الإشغالات بالشارع يوميًا وأن أي مقصر في أداء عمله ستتم محاسبته فورًا.