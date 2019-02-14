شكرا لقرائتكم خبر عن خلال اجتماعات الإيفاد.. مصر تؤكد على أهمية القطاع الخاص فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماعات الدورة 42 لمجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"

وأثناء مناقشة بنود المجلس وخطط تطوير التمويل المستدام والاقراض الاكثر فاعليه الذي يحقق التنمية المستدامة بما في ذلك التوسع في إقراض الصندوق للقطاع الخاص بشكل مباشر أكدت مصر على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وضرورة تشجيعه على الاستثمار وطلب الوفد المصري دراسة الموضوع من قبل إدارة الصندوق بشكل متكامل يحقق التفاعل بين الحكومة والقطاع الخاص ولكي لا يخرج الصندوق عن أهدافه الرئيسية التي تأسس عليها

والجدير بالذكر أن د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد فوض السفير هشام بدر سفير مصر لدى إيطاليا برئاسة الوفد المصري في إجتماعات الإيفاد وذلك بحضور د محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة