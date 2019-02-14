شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تُخرج دفعة من برنامج تعزيز القدرات القيادية لمتميزى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وشهدت الدورة تدريب عدد (41) من القيادات التنفيذية بمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات الوقاية من الفساد ومكافحته واثر ذلك على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأبرز التحديات التي تواجه الدولة وسياستها النقدية ، كما تم التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور الهيئة في دعم الإستثمار وترشيح القيادات، وتمعقد عدة ورش عمل لتبادل الخبرات بين المتدربين وبعضهم البعض.

وألقى رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور، وقدم التهنئة للمتدربين، ووجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، لما له من عظيم الأثر على ثقل المهاراتالقيادية للحاصلين على البرنامج بما يعود بالنفع على مستوى أداء الوظائف العامة.