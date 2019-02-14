أعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية يؤيدون التعديلات الدستورية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
أعلنت عدد من اللجان النقابية للعاملين بالمؤسسات الصحفية والمطابع، تأييدها لمقترح التعديلات الدستورية الذي يناقشها مجلس النواب ووافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ اليوم الخميس.
وأكدت لجان العاملين بـ"دار أخبار اليوم وجريدتي الأسبوع والوفد ودار التحرير للطبع والنشر ومؤسسة دار الشعب للصحافة والنشر" تأييدها للتعديلات الدستورية.
وأعلنت النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام تأييدها للتعديلات الدستورية.
وأعلن مجلس النواب في جلسته التي عقدت ظهر الخميس، موافقته بأغلبية على التعديلات الدستورية.
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