بالفيديو.. حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد ومجندي إدارة قوات أمن أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيديو يرصد مشاركة مديرية أمن أسيوط، بالتنسيق قطاع الخدمات الطبية بالوزارة والمركز القومي لنقل الدم، في حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندون بإدارة قوات أمن أسيوط.

يأتي ذلك إيمانًا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنساني، ورغبةً منهم لمساعدة المرضى، وذلك في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التي تقوم بها أجهزة الوزارة في شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع جميع مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين، لا سيما المساهمة في رعاية المرضى.