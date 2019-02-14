أخبار مصر | "الخارجية" تستقبل وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخارجية" تستقبل وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة الخارجية السيدة روزماري دى كارلو، وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون السياسية وبناء السلام، خلال زيارتها للقاهرة يوم 13 فبراير الجاري، حيث تم عقد عدة جلسات من المشاورات السياسية مع السادة مساعدي ونواب مساعدي وزير الخارجية وكبار المسئولين عن الشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي والشئون الأفريقية والعربية وشئون ليبيا والسودان وفلسطين وإسرائيل.

واستهدفت اللقاءات إطلاع المسئولة الأممية على رؤية الدبلوماسية المصرية للجهود الدولية والإقليمية لتسوية النزاعات في أفريقيا، والدور المصري النشط في تسوية الأزمة الليبية وتحقيق المصالحة الفلسطينية، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، علاوة على تطورات العلاقات مع دول الخليج والجهود المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب ورؤية مصر لأجندة سكرتير عام الأمم المتحدة لإصلاح هيكل السلم والأمن بالمنظمة.

كما استهدفت المشاورات التنسيق بشأن التطورات السياسية في المنطقتين العربية والأفريقية، لاسيما على ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، ورئاسة مصر المنقضية لمجموعة الـ 77 والصين، ودور مصر في دفع جهود التنمية وتسوية النزاعات في محيطها الإقليمي، إلى جانب التعاون القائم بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من ناحية، ومع جامعة الدول العربية من ناحية أخرى لتحقيق الاستقرار في الإقليمين.

تأتي هذه المشاورات في الوقت الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تنفيذ أجندتها الإصلاحية في بنية السلم والأمن منذ بداية العام الجاري، والتي تستند على الدفع بجهود النزاعات واستدامة السلام كركيزة لعمل الأمم المتحدة السياسي والميداني، وهو المجال الذى تتمتع فيه مصر بخبرات متراكمة من خلال دورها في صياغة الأطر المفاهيمية والمؤسسية لتلك الجهود خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن عامي 2016 و2017، فضلاً عن قرب الانتهاء من إجراءات استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر والأمم المتحدة فيما يتعلق بجهود بناء السلام في أفريقيا.