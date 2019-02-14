أخبار مصر | نائب: مشاركة السيسي في مؤتمر "ميونخ" لطرح حلول لأزمات المنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب: مشاركة السيسي في مؤتمر "ميونخ" لطرح حلول لأزمات المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب جمال عباس، أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبد الفتاح إلى مدينة ميونخ الألمانية تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019 قائلا: "تأتي لطرح رؤية مصر حول مختلف الأزمات التي تعاصرها منطقة الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة".

وقال عباس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيطرح خلال فعاليات المؤتمر، رؤية مصر أيضًا بشأن تعزيز العمل الإفريقي خلال المرحلة المقبلة باعتبارها رئيسة للاتحاد الإفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، مُشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم في عام 2014 وهو يهتم بتوطيد العلاقات مع الدول الإفريقية على عكس إستراتيجية عمل أي رئيس سابق.

وأكد أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، أن زيارة الرئيس لألمانيا ستشهد أيضًا سبل توطيد العلاقات بين مصر والدول المشاركة في فعاليات مؤتمر "ميونج" في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة، وسبل التصدي لها.

وأضاف السفير بسام راضي، أن الرئيس سيطرح خلال المؤتمر، رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما سيعرض الرئيس، رؤية مصر لتعزيز العمل الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وذكر راضي أن زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن أيضًا، نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع عدد من رؤساء الدول والحكومات لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيلتقي الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات في ألمانيا والعالم، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار ودفع جهود التنمية الشاملة بها، وكذا استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها.