أخبار مصر | عبد العال.. لانريدها دينية ولا عسكرية ولا علمانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العال.. لانريدها دينية ولا عسكرية ولا علمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال أن مصر ليست دولة دينية أو عسكرية أو علمانية.

وخلال مناقشة مع عدد من أعضاء البرلمان المنتسبين إلى حزب النور ، أعربوا عن قلقهم بشأن مصطلح "المدنية" ، وأوضح عبد العال أنه يوجد فرق كبير بين المدنية والعلمانية.

كما أكد عبد العال أن المواد الأساسية في الدستور التي تنص بوضوح على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع والدين الأول للبلاد لن تتأثر أو تعدل على الإطلاق.

و"المدنية" هي عكس الدين والعسكرية. وقال عبد العال إن حكام بلادنا لم يكونوا أبداً عسكريين أو دينيين ، مؤكدين أنه لا توجد نية لتغيير المواد الرئيسية للدستور.

وفي 5 فبراير ، وافق البرلمان المصري على مسودة التعديلات الدستورية. وصوّت ثلثا أعضاء اللجنة لصالح مواصلة مناقشة الاقتراح.

وأشار البيان الصادر عن مجلس النواب إلى المبادئ الأساسية التي تهدف التعديلات إلى تحقيقها وتصنيفها إلى سبعة أقسام.