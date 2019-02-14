أخبار مصر | "السيسي" يصل مطار ميونيخ للمشاركة في مؤتمر السياسات الأمنية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" يصل مطار ميونيخ للمشاركة في مؤتمر السياسات الأمنية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وكان قد غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاهرة صباح اليوم الخميس متجهًا إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك تلبية للدعوة التي وجهت إليه لحضور دورة المؤتمر في العام الجاري.

ومنذ تأسيس المؤتمر الألماني، تعد هذه المرة هي الأولى في تاريخه الي يتحدث فيها رئيس دولة غير أوروبية -الرئيس "السيسي"- خلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بما يؤكد المكانة التي يحظى بها الرئيس لدى الدوائر السياسية الألمانية والدولية ودور مصر الكبير في المنطقة العربية.

وفي سياق ذلك، تستعرض "الخليج 365" كافة التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمؤتمر ميونخ للأمن المنعقد بألمانيا، وذلك خلال السطور التالية.

تأسيسه

تأسس مؤتمر ميونخ للأمن عام 1963م كأحد وسائل التقريب بين وجهات نظر كبار القادة في العالم وذلك لتفادي نشوب حرب علمية جديدة، وتم تغيير اسم المؤتمر عدة مرات على مدار العقود الماضية، ولكن بالرغم من ذلك لم تتغير أهميته أو أهدافه الحقيقية.

موعد انعقاده

وتحتضن مدينة ميونخ الألمانية مؤتمر ميونخ للأمن لمدة 3 أيام من شهر فبراير كل عام، للحديث عن الصراعات والأزمات السياسية والأمنية حول العالم.

أهداف المؤتمر

يشكل مؤتمر ميونخ منصة فريدة من نوعها على مستوى العالم لبحث السياسة الأمنية، إذ يعد بالكاد المكان الوحيد الذي يجتمع فيه كم هائل بهذا الشكل من ممثلي الحكومات بما فيهم الحكومة المعادية لبعضها البعض وخبراء الأمن معًا، فالمغزى من المؤتمر هو التواصل بشكل غير رسمي وتبادل الآراء في الممرات وداخل غرف الاجتماعات والتعرف على بعضهم البعض عن قرب والاستفادة من المواقف لرسم الخطوط الحمراء وتبادل الأفكار وحل النزاعات.