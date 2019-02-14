مصر | رئيس نادي الشهر العقاري: 97% من عقارات مصر غير مسجلة بالشهر العقاري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس نادي الشهر العقاري: 97% من عقارات مصر غير مسجلة بالشهر العقاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضيف النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، إن ميزاينة قطاع الشهر العقاري التي تدخل الدولة تتراوح ما بين 3 : 4 مليار سنويًا، مؤكدًا أن 97% من ثروة مصر العقارية غير مسجلة بالشهر العقاري، وإذا تم تسجيلها ستكون ميزانية الشهر العقاري أضعاف ما تتدخله للدولة في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه سيتم تفعيل قانون التوقيع الإليكتروني قريبًا، أي أنه من الممكن أن تتواجد بالقاهرة وتوقع على ورقة في أسوان.

وأضاف، أن حجم تطوير قطاع الشهر العقاري من الناحية التنفيذية بلغ 40% من إجمالي مكاتب الشهر العقاري، حيث تمت ميكنت 153 مكتب من أصل 389 مكتبًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المكاتب التي تم ميكنتها لم يتم استكمالها بالشكل المطلوب حتى الآن، حيث يعمل الموظفين حتى الآن على جميع المحررات بتشريعات قانونية من عام 1946، نظراً لعدم وضع تشريع قانوني جديد يلبي احتياجات الشهر العقاري وهو قانون معدل ومكمل لما قبله، وأن ذلك القانون لا يجب العمل به نهائيًا في الوقت الحالي، لذلك وجب وجود تطوير تشريعي بجانب التطوير التكنولوجي وميكنة مكاتب الشهر العقاري التي تسعي إليها وزارة العدل.