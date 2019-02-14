مصر | ضبط عامل وعاطلين وبحوزتهم أسلحة ومخدرات في الأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية في الأقصر، من القبض على عاملين وسائق بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة بقصد التعاطي.

محمود. ح. م"، 22 سنة، عامل، وبحوزته، عدد 2 قرص مخدر، وجميعهم بدائرة المركز.

وبمواجهتهم اعترف الأول بحيازته للأسلحة بقصد الدفاع والأسلاك الكهربائية تحصل عليها من مخازن إحدى شركات الكهرباء، كما أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد التعاطي.

وعلى جانب آخر تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط العنصر الجنائي "رضوان. ن. ر" وشهرته رضوان العريفي، سن 27، ومقيم بدائرة مركز شرطة قفط بقنا وله محل إقامة آخر بدائرة مركز شرطة كوم إمبو، سبق اتهامه في 4 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقة متجر" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين "سلاح، بلطجة وفرض سيطرة"، وذلك حال شروعه في سرقة أسلاك أبراج التيار الكهربائي "ضغط عالي" بناحية وادي النقرة بدائرة المركز مستقلًا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة الأسلاك المشار إليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات

