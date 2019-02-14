مصر | سقوط عناصر تشكيل عصابي حال تنقيبهم عن الآثار داخل منزل أحدهم ببنها

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي حال تنقيبهم عن الآثار داخل منزل أحدهم ببنها.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان بنها، بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل الكائنة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنزل المشار إليه، وبالفحص تبين قيام كلٍ من: المدعو "عمرو. ع. س" 32 سنة، شريك بشركة حلويات، ومقيم بدائرة القسم المدعو "سمير.ع.ح" 44 سنة مقاول، ومقيم بدائرة القسم المدعو "عصام. م. ن" 50 سنة - مقيم بالدقهليه المدعو "خالد. س. ع" 52 سنة موظف، ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها المدعو "جمال. س. ع. ن" 47 سنة موظف، ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالحفر داخل إحدى غرف العقار ملك والد الأول المدعو "عاطف. س.ا"، حيث تبين وجود حفرة على مساحة، 1،30متر بعمق 15متر، بقصد التنقيب والبحث عن الآثار، وتم ضبط العدد والأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

أمن الجيزة: شراء جهازي رادار لتقليل الحوادث أعلى محور صفط اللبن



تعاقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على شراء 2 جهاز رادار، لمتابعة سرعة السيارات، أعلى محور صفط اللبن، وذلك للحد من الحوادث المرورية.

وكان توفى وأصيب عدد كبير من الأشخاص، خلال الفترة الأخيرة، في حوادث سير، أعلى محور صفط اللبن، نتيجة السرعة الزائدة لقائدي المركبات.

