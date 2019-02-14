مصر | ضبط سائق وبحوزته 2 طن من أحجار الكوارتز بالبحر الأحمر

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، من ضبط سائق وبحوزته 2 طن من أحجار الكوارتز الذي يحوي خام الذهب.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط السيارة رقم (20470 ) نقل البحر الأحمر قيادة المدعو "سالم ح. ع" مواليد 1999، سائق ومقيم بدائرة القسم يرافقه كلٍ من: "حسن ع. س"، 19 سنة، "أحمد ح. ع"، 14 سنة، مقيمان بدائرة القسم، محمل عليها، عدد 22 جوال بلاستيكي تحوي على كمية من أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب وزنت جميعها 2200 كيلو جرام.

وكما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث القسم من ضبط سيارة ملاكي قيادة المدعو "محمود س. م"، سائق، ومقيم بمرسى علم، وذلك بمنطقة أبو سيفين بطريق مرسى علم القصير، وبحوزته جهاز للكشف عن المعادن.



وبمواجهتهم اعترفوا بالبحث والتنقيب،غير المشروع عن خام الذهب.