انت الان تتابع التعليم: خطة زمنية لتوزيع 700 ألف تابلت بالمحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
التابلت المدرسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، عبر (المدونة الصوتية) التي أطلقها الوزير طارق شوقي مؤخرا، أن هناك خطة زمنية لتوزيع "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات الجمهورية، إذ أن أجهزة "التابلت" وصلت إلى معظم المحافظات وجاري تسليمها، مضيفة أنها توزع أكثر من 700 ألف جهاز على طلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي، وهو عدد كبير جدًا، وتقوم الوزارة بالإشراف على عملية التسليم للتأكد من وصوله إلى الفئات المستهدفة في كل نجع وقرية في مصر.
وتابعت الوزارة أن الفئات المستهدفة هي طلاب المدارس الثانوية الحكومية ما عدا الدولية وطلاب المنازل، موضحة أنه سيتم توزيع التابلت على طلاب الخدمات والدمج أيضا.من ناحية أخرى، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزارء، أمس الأربعاء، ما تداول بشأن توزيع وزارة التربية والتعليم، الكمبيوتر اللوحي (التابلت) على طلاب
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