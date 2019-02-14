انت الان تتابع قرطام يثبت رفض «المحافظين» للتعديلات ويغادر البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للتصويت على تقرير اللجنة العامة بشأن طلب تعديل الدستور، مشادة بين النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وعدد من النواب فى ائتلاف الأغلبية، عندما طلب التصويت والكلمة، قائلا: "لم أشترك فى المناقشات أمس، وكنت قد سجلت كلمة وأغلق باب المناقشة"، موضحا أنه لم يكن ينتوي الحضور للتصويت، ولكن القراء جاء نتيجة بعض الملابسات، والإصرار في الحزب والمجلس الرئاسى واللجنة المركزية، على الحضور اليوم، وطلب الكلمة قبل التصويت، قائلا: "أريد أن أستبصر من الدكتور على عبد العال، هل يجوز التصويت على القيام بعدوان؟ لا أظن".

وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متسائلا: "أي عدوان مش فاهم؟"، فرد قرطام: "عدوان في حق الدولة ومؤسسات الدولة وحق الشعب"، وهنا تحفظ النائب محمد المصري، وبعض النواب، على كلمة قرطام وتحديدا لفظ "عدوان". وتدخل عبد العال، قائلا: "سيبوه يتكلم براحته، كلمة العدوان كلمة كبيرة جدا، سيبوه يتكلم،