شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: صور الحب والسعادة المنتشرة على السوشيال ميديا «مزيفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تناولت الإعلامية رانيا بدوي، بمناسبة عيد الحب، بعض مشاهد الحب المزيفة والعلاقات المصطنعة، على السوشيال ميديا، والتي تسعي بعض شرائح المجتمع إظهارها عن نفسها.

وأوضحت «بدوي» خلال تقديم برنامجها «كلام رنوووش» على صفحتها الرسمية على الفيس بوك واليوتيوب، أن البعض يهدف إلى تصدير صور عن حياته وعلاقاته مع الآخرين بشكل يختلف عن الحقيقة مما يدفع المشاهد لتصديق الأمر وقد يحاول التقليد.



وأكدت أن بعض شرائح المجتمع باتت تحرص على إثبات حالة الحب والإنسجام بين الزوج وزوجته، والحبيبه وحبيبها، والترويج للسعادة والهناء الذي يعيشونه بتسجيل ذلك بالتقاط الصور ووضعها على مواقع السوشيال ميديا.

وتسائلت الإعلامية، قائلة: «هل ما نضعه من صور على الإنستجرام أو على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن حياتنا الحقيقة؟»، متابعًة: «الإجابة هي أنه ليس جميع ما ننشره يعبر بالضرورة عن حالتنا الحقيقية، فبعض الصور صادقة وبعضها مزيف».

وأشارت إلى أن البعض يقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي مصل الإنستجرام والفيس بوك، وغيرها في إظهار صورة مزيفة عن واقعه، صور الهدف منها إظهار السعادة المطلقة ورومانسية العلاقة مع الزوج، حيث يضع البعض صور للزوج وقد التفت يديه حول خصر زوجته في مشهد رومانسي جذاب، في حين تجد حياتهما في الواقع مليئة بالخلافات وعدم التفاهم، وتسعي بعض السيدات لنشر صور عن حالة حب ووئام مع الصديقات في حين بينهما غيره وحقد لا متناهيان.

وتابعت أننا أمام سحر السوشيال ميديا دائما نقوم بعرض صور مخالفة لحقيقتنا، حتي أدمنا التزييف وأصبحت صور الزواج أهم من العلاقة الحقيقية بين الأزواج، بل وباتت صور الأمومة أهم من العلاقة الحقيقيه بالأبناء، فلا نهتم بقضاء وقت معهم في اللعب والنقاش.

وشددت «بدوي» على أن صورنا ونحن نضحك أصبحت أهم من السعادة الحقيقيه وسلامنا النفسي، فنحن نصدر ما نرغب أن يراه الناس عنا وليس بالضروره ما هو حقيقي، حيث نجتهد في التقاط الصور في كل مكان ولكل شيء ونبذل جهدا كبيرا في السيلفي لاستعراض حالة السعاده، وعرض الإمكانيات المادية، والتباهي بأغلي شنطة وأحدث السيارات.

ووصفت الإعلامية هذه التصرفات قائلة: «قد يعد هذا التصرف نوع من الفشخره والتباهي، أو»كيد نسا«وإغاظة لباقي صديقات الشله وإثارة غيرتهن، وربما هي نوع النقص أو حالة هروب من واقع مؤلم».

وأكدت الإعلامية، أن هناك صور حقيقية تعبر عن واقع البعض ولكن النسبه تتضائل بمرور الوقت أمام كل ما هو مزيف وغير حقيقي، وعلي المجتمع أن ينتبه لخطورة هذه الظاهرة وأن يهتم أولا بتطوير علاقته مع من يحب ويجتهد في تحسين علاقاته بعائلته وأبنائه وبعدها يلتقط ما يشاء من صور، وقتها ستكون الصور حقيقه، والصوره فعلا هتطلع حلوة.