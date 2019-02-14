شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الدفاع يتفقد مراحل الإعداد والتأهيل العلمى لطلبة القوات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الفريق أول محمد زكى ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، مراحل الإعداد والتأهيل العلمى لطلبة الكلية الجوية ، وذلك فى إطار المتابعة الدقيقة للأنشطة التعليمية ونظم الإعداد والتأهيل لبناء شخصية الطالب المقاتل داخل الكليات والمعاهد العسكرية .

بدأت الجولة بتفقد المعرض الأرضى للطائرات والذى يضم مجموعة مختلفة من طرازات الطائرات المقاتلة ، وإستمع خلالها وزير الدفاع ، إلى شرح تناول القدرات القتالية والخصائص الفنية لكل طراز ، كما قام القائد العام بجولة فى أكاديمية الطيران ، والتى يتم التدريس بها وفقاً لأحدث النظم العلمية فى مجال علوم الطيران ، أعقبها المرور على القاعة التاريخية للكلية و تفقد الأقسام المختلفة والقاعات والمعامل الدراسية والمنشآت الإدارية للوقوف على مستوى الخدمات التعليمية والمعيشية والإدارية المقدمة للطلبة .

وإلتقى الفريق أول محمد زكى ، بالطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الجوية حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة ونقل تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وأكد القائد العام ، على أهمية نقل المعرفة ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق الذي يشهده العالم فى كافة فروع العلم والمعرفة ، مؤكداً أن العلم واللياقة البدنية من المقومات الرئيسية والأساسية لحياة الطالب المقاتل ،معرباً عن تطلعه لإعداد أجيال متميزه من نسور القوات الجوية القادرين على مواكبة التطور فى تكنولوجيا الطيران وفنون القتال الجوى الحديثة لحماية سماء مصر والدفاع عن ترابها الوطنى .

وأشاد بالدور الذى يقوم به أبطال ومقاتلوا القوات الجوية ، من مهام غير تقليدية فى حماية وتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية والتصدى لكافة المخاطر والتحديات التى تستهدف الأمن القومى المصرى ، والحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى لتنفيذ أى مهمة تسند إليهم بكفاءة وإقتدار وردع كل من تسـول له نفسه المســاس بمقدرات الوطن .

وأدار القائد العام ، حوار مع طلبة الكلية الجوية ، أشار فيه إلى توضيح كافة الأمور على المستوى المحلى والإقليمى والدولى ، وطالبهم بالإنفتاح على مصادر العلم والمعرفة بإعتبارها السبيل لتطوير شخصية الطالب ، مع الإستفادة من الإمكانات العلمية والتكنولوجية التى توفرها القوات المسلحة بمنشأتها التعليمية والبحثية فى كافة التخصصات، مشدداً على التمسك بالإنضباط العسكرى والتحلى بالقيم والمبادئ الراسخة للقوات المسلحة ليكونوا قدوة لشباب مصر فى التسلح بالإيمان والعلم والعمل لبناء مصر المستقبل .

كما قام القائد العام ، بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة المتفوقين وذلك تقديراً لتميزهم العلمى والعسكرى وتفانيهم فى أداء المهام والواجبات المكلفين بها خلال دراستهم بالكلية ، حضر الجولة قائد القوات الجوية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. ‬