شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية

- وزير الزراعة: ثروة مصر من البحيرات تمثل قيمة مضافة بالغة الأهمية لزيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، بحضور وزراء الري، والسياحة، والتنمية المحلية، والزراعة؛ لبحث سبل حماية البحيرات المصرية ووقف عملية التدهور البيئي لتلك البحيرات، وإزالة أية تعديات عليها بشكل فورى، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء الموقف بشأن جهات الإشراف على تلك البحيرات، والوضع الحالي لها، والجهات التي تتولى صيانة وإدارة تلك المسطحات المائية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات رئاسية بسرعة التحرك للحفاظ على بحيرات مصر وتنميتها، مع دراسة مقترح إنشاء كيان وطني متخصص يتولى أعمال تطوير وإدارة البحيرات، وإعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بعقد اجتماع الأسبوع المقبل بحضور الوزراء المعنيين لبحث سبل زيادة فعالية الهيئة العامة للثروة السمكية، لتمكينها من إحكام الرقابة على البحيرات من أجل توحيد جهات الولاية والإشراف، بما يسهم في تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل للبحيرات ورفع كفاءتها بيئياً.

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أن ثروة مصر من البحيرات تمثل قيمة مضافة بالغة الأهمية لزيادة إنتاج مصر من الثروة السمكية، لاسيما بعدما حققته مصر من نجاحات في تنمية ثروتها السمكية، حيث أصبحت مصر تحتل المركز الثامن عالمياً، والأول إفريقياً في مجال الاستزراع السمكي، وبما يسهم في توفير احتياجات مصر من الأسماك، وتصدير الفائض إلى الخارج.