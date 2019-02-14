شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتفاقية محطة الرياح.. السفير البريطانى: مصر ستكون مركزا للطاقة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت السفارة البريطانية بالقاهرة بيانا اليوم، الخميس، حول توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء "صباح مشالى" اتفاقية بقيمة 325 مليون دولار مع الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا باور كريس أنتونوبولوس لبناء مزرعة الرياح سعة 250 ميجا وات فى خليج السويس.

وشهد التوقيع كل من رئيس مجلس الوزراء المصرى "الدكتور مصطفى مدبولى"، و وزير الكهرباء والطاقة المتجددة "الدكتور محمد شاكر"، وزير الاستثمار "سحر نصر"، والسفير البريطانى لدى مصر "السير جيفرى آدامز".

وبحسب البيان فقد قال السفير البريطانى لدى مصر السير جيفرى آدامز: "مصر فى طريقها لأن تصبح مركزًا للطاقة فى المنطقة، وتدعم الشركات البريطانية الرائدة مصر لمساعدتها فى تحقيق هدفها، إننى فخور بأن قامت شركة بريتيش بتروليوم شل وشركة أكتيز هذا الأسبوع بإصدار إعلانات استثمارية جديدة فى مصر، مما يخلق فرص عمل ويدفع الاقتصاد المصرى إلى الأمام".

وأصاف السفير البريطانى: "يواصل الاستثمار البريطانى فى قطاع الطاقة المتجددة فى مصر الازدهار تدريجيًا، حيث أعلنت وكالة تمويل الصادرات البريطانية مؤخرًا عن دعمها لمجمع التحرير للبتروكيماويات الذى يساهم فى مضاعفة إجمالى صادرات مصر بأموال تبلغ قيمتها 1.6 مليار دولار".

وومن المنتظر وفقا للبيان أن تعرض 33 شركة بريطانية رائدة هذا الأسبوع خبراتها فى قطاع النفط والغاز فى نسخة هذا العام من معرض البترول المصرى/ ومن بين هذه الشركات العارضة، تستكشف 20 شركة فرصًا محتملة لأول مرة، وقام السفير البريطانى السير جيفرى آدامز بزيارة المعرض ومقابلة أصحاب الأعمال الرائدين الذين يحرصون على النمو لأعمالهم فى السوق المصري. حيث التقى السفير البريطانى مع الرئيس التنفيذى لشركة "بى بى" بوب ديودلى، والرئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط لشركة بيتشيل ستو جونز لمناقشة الاستثمار البريطانى الحالى فى قطاع الطاقة، وخططهم للنمو المستقبلى.

يأتى وفد الطاقة هذا فى الوقت ذاته الذى تتم فيه زيارة عالية المستوى للخبراء البريطانيين فى مجالات الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية، لاستكشاف فرص الاستثمار فى مجموعة واسعة من المجالات.