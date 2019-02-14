شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السيسي يصل ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مطار ميونيخ، للمشاركة فى فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية.

جانب من استقبال الرئيس في ألمانيا وكان فى استقبال الرئيس "هوبرت أيفنجر" نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا، والسفير المصري وأعضاء السفارة فى برلين.

استقبال الرئيس لدى وصوله ألمانيا

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